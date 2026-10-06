El precio de la leche rompe en agosto con la tendencia a la baja, aunque Galicia sigue con el peor dato

Archivo - Un ganadero de A Silveira vacía su tanque de leche, a 7 de abril de 2026, en Ribadeo, Lugo, Galicia (España). Desde el 1 de abril, dos de esas cuatro granjas se ven obligadas a tirar la leche a falta de otra industria que se la compre; llevan va - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio la leche que venden los productores gallegos rompió en agosto con la tendencia a la baja existente desde comienzo de 2026, con 44,8 céntimos por litro, solo con un ligero ascenso frente a los 44,4 céntimos de julio, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura.

Este repunte es similar al que se produce en la media española, pero continúa a la cola y dos céntimos menos que el conjunto, que se sitúa en 46,9 céntimos por litro.

Galicia sigue lejos de los 49 céntimos de media en la vecina Asturias, más de cuatro céntimos superior a la cifra gallega.

Y todo ello pese a que Galicia se mantiene como principal comunidad productora, con el 42% del total de España en lo que va de año.

Por su parte, prosigue la caída de productores que realizan entregas, pues se quedan en 4.745, cinco menos que en julio. Hace un año estaban por encima de los 5.000.