La presidenta del Grupo Lence urge abordar el relevo generacional: "Es un problema de todos"

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, entre otros, en la apertura del III Foro Activistas por un Futuro Rural, en Espacio Avenida, en A Coruña. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Ha manifestado en un foro promovido por la empresa que sino se hace habrá un problema de suministro de leche en diez años

A CORUÑA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Lence, Carmen Lence, ha demandado actuaciones para afrontar el relevo generacional en Galicia, en una jornada promovida por el conjunto empresarial en A Coruña. "Sino en diez años, habrá un problema grande de suministro de leche", ha sentenciado.

Lo ha hecho en la apertura del III Foro Activistas por un Futuro Rural, en el que ha asegurado que el abandono del rural es "un problema para todos" y ha recalcado la importancia de darle visibilidad a esta cuestión y a buscar soluciones, analizando previamente "las características del problema".

Antes, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que el rural está "mejor" que hace años y que hay "calidad de vida" con granjas de mayor tamaño y con adaptación tecnológica en su funcionamiento, pero ha incidido en que falta gente joven que quiera asumir el relevo.

"La producción de leche es mayor", ha aseverado pese al cierre de más explotaciones ganaderas. No obstante, ha dicho que esto se ha compensado con la existencia de otras más grandes, con hasta 800 vacas, frente a las más pequeñas, con 70 u 80.

En el acto, ha intervenido la directora xeral de Promoción de Igualdade de la Xunta, María Quintana, quien ha aludido a políticas de la Xunta en este ámbito, con apoyo al emprendimiento en el rural, o el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que ha señalado que el sector lácteo "sostiene la economía de comarcas enteras" en la comunidad autónoma.

MEDIDAS LEGISLATIVAS

Al hilo de ello, ha remarcado la profesionalidad en el sector y ha reivindicado políticas y medidas legislativas del Gobierno central como la Ley de Cadena Alimentaria, para fijar precios, que "está empezando a dar resultados".

A su vez, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha indicado que el organismo provincial busca potenciar el rural con planes como el de empleo pero también centrando en algunos municipios del mismo oficinas para gestiones vinculadas al sector.

"Es una cuestión de país", ha añadido para recalcar que el problema se conoce y que deben abordarse medidas como garantizar servicios públicos esenciales, entre ellos escuelas. "Hay retos que deben asumirse", ha apostillado.