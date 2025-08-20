Prisión para el detenido en Vilardevós (Ourense) como responsable del incendio que calcinó más de 500 hectáreas

Un avión tira gaua sobre el fuego para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

La jueza del Tribunal de Instancia de Verín, plaza número 1, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido como responsable de un incendio forestal en Vilardevós (Ourense) que calcinó unas 578 hectáreas y afectó a siete localidades. Dos de ellas tuvieron que ser confinadas.

Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre, que se acogió a su derecho a no declarar, tiene antecedentes penales por hechos similares y está investigado por un delito de incendio forestal.

La jueza considera que existe riesgo de reiteración delictiva y riesgo de fuga ante la gravedad de la pena que se le podría imponer y a sus circunstancias personales.

Durante el incendio -- que se dio por extinguido el 8 de agosto --, hubo dos heridos leves. El hombre, de 47 años, fue detenido este martes, minutos antes de las 16.00 horas, en su vivienda de la localidad ourensana.