Prisión provisional para el vecino de O Pino (A Coruña) detenido por cuatro delitos de incendio forestal

A CORUÑA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Arzúa (A Coruña) ha decretado el ingreso en prisión provisional para el vecino de O Pino detenido por la Guardia Civil por su presunta vinculación con cuatro delitos de incendio forestal.

La jueza ha acordado esta medida de privación de libertad, comunicada y sin fianza, por apreciar riesgo de reiteración delictiva y riesgo de fuga, debido a la gravedad de la pena que se le podría imponer por los delitos por los que es investigado: incendio forestal e incendio en bienes propios.

El hombre fue detenido a raíz de una investigación de la Guardia Civil, que se inició después de un incendio registrado en el lugar de Samil-Castrofeito, en O Pino, el pasado 25 de julio.

En el transcurso de esa investigación policial, se registraron otros tres incendios, los días 5, 8 y 13 de agosto. El fuego declarado el 5 agosto supuso, según la Guardia Civil, "un grave riesgo para las personas y los bienes" al localizarse en las proximidades de viviendas.

Las pesquisas permitieron la identificación y detención del presunto autor de estos hechos que, tras su comparecencia ante la Sección Única del Tribunal de Instancia de Arzúa, debe ingresar en prisión.