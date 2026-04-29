Productores piden "la complicidad del consumidor" con un reparto de fresas de Huelva en el Obradoiro

1082769.1.260.149.20260429135533 Reparto de fresas de UPA en el Obradoiro - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha pedido un año más "la complicidad del consumidor" con un reparto de más de 2.000 tarrinas de fresas de Huelva en la Praza do Obradoiro, en Santiago.

En declaraciones a los periodistas, el secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, ha destacado que este acto simbólico se produce en esta ocasión en un momento "especialmente significativo", por los acuerdos que está cerrando la Unión Europea, con Mercosur, Australia y Estados Unidos.

"Lo que venimos a poner de manifiesto desde el sector productor es que necesitamos más que nunca la complicidad del consumidor. Complicidad consiste en que a la hora de elegir el producto que compra apueste por consumir productos de origen España, nuestros", ha resaltado.

En este sentido, ha hecho esta petición "no por sentimentalismo, sino porque es apostar por la economía rural, por el papel que hacen agricultores y ganaderos en la gestión del territorio y del medio rural".

Comprar producto propio, ha recalcado García, "es apostar por un modo de producir sostenible, de garantía y de calidad, y apostar por evitar los grandes traslados de productos de otras zonas, que ayudan a contaminar".

Roberto García ha incidido en que "los agricultores y ganaderos gestionan cada vez menos territorio y con rentas más bajas" y ha ejemplificado la problemática con que "cualquier tarrina de fresas, cualquier kilo de patatas, cualquier kilo de cebollas, se le paga a un productor y cuando llega al consumidor se multiplicó por más de un 400%".

Ha confrontado esto con la ley de cadena, "que dice que la formación de precios tiene que hacerse de abajo a arriba". Así, y frente al "poder de las grandes cadenas" que "estrangula esa formación de precios", ha subrayado que lo que piden no es "que se venda más caro, sino que se reparta mejor esa formación de precio".

"Y que a la hora de elegir, el consumidor elija producto de calidad, de origen España, con sistemas sostenibles", ha reiterado.

"SANA Y SOSTENIBLE"

Junto a él, el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, ha hecho referencia a los dos meses de borrascas de comienzo de año, que afectaron a la producción.

Reclamando también al consumidor que opte por producto español como la fresa de Huelva, "sana y sostenible", ha avisado de la diferencia entre el coste de las tarrinas que repartían este miércoles y lo que se llevan los productores por ellas. En este contexto, ha denunciado, "alguien le está metiendo la mano en el bolsillo a los consumidores".