Prohibida la caza en la provincia de Ourense mientras se mantenga el nivel de emergencia por incendios

Ovejas supervivientes del fuego en A Caridade, a 15 de agosto de 2025, en A Caridade, Monterrei, Ourense, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático por la que se prohíbe toda actividad cinegética en la provincia de Ourense mientras se mantenga activo el nivel 2 de emergencia o superior por los incendios forestales.

La decisión está amparada en la Resolución del 10 de abril de 2025 por la que se determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales por especies durante la temporada 2025-2026, que permite modificar los períodos de caza cuando haya razones o circunstancias especiales que así lo justifiquen, como es el caso.

La Xunta ya informó el pasado jueves de esta medida, en vigor desde este lunes, e instaba a la ciudadanía a actuar con la máxima precaución mientras no fuese efectiva, pidiendo de este modo no correr riesgos innecesarios ante la situación de emergencia que se vive en la provincia.