La propagación de la plaga del gusano soldado provoca daños en la cosecha de maíz de la provincia de A Coruña

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unións Agrarias alerta de la propagación de la plaga del gusano soldado ('Spodoptera exigua'), lo que provoca daños en la cosecha de maíz en Galicia, principalmente en la provincia de A Coruña.

Advierte que esta plaga se extiende por las comarcas de la Costa da Morte, Bergantiños, Xallas, Ordes, A Barcala, Terras de Soneira y Deza, y "afectan aproximadamente al 70% del maíz plantado".

Los primeros ataques de este insecto comenzaron a documentarse en los años 90, con una "extensión sin control" desde la costa hacia el interior.

Por ello, Unións Agrarias urge la intervención de la Xunta de Galicia para buscar soluciones a "un mal que amenaza con mermar muy significativamente la capacidad de autoabastecimiento de las explotaciones y aumentar el coste de la alimentación del ganado".

Señala la "preocupación creciente" de los productores, dado que los tratamientos de contacto "tienen una efectividad limitada, pues aunque eliminan los gusanos vivos no destruyen los huevos, que quedan en las plantas y eclosionan, dando lugar a nuevos ataques". "Esto ha llevado a un uso de tratamientos sistémicos que, a pesar de ser más letales, no pueden emplearse indiscriminadamente y cuentan con un límite de aplicaciones permitidas; tras los cuales los insectos están volviendo a aparecer".

Unións Agrarias insta a la Consellería a habilitar mecanismos que permitan paliar el aumento de costes de producción de las granjas, al tiempo que reclama que esta plaga se incluya en las coberturas de los seguros agrarios.