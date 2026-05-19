El próximo período de caza será del 18 de octubre al 6 de enero de 2027, con la captura del lobo prohibida

Archivo - Cazadores el primer día de la temporada de caza en Labrada, Abadín, a 19 de octubre de 2025 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El próximo período hábil general para ejercer la caza en Galicia será el comprendido entre el 18 de octubre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos. La captura del lobo continuará prohibida en el territorio.

Tal y como se expone en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este martes, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático ha aprobado los planes anuales de aprovechamiento cinegético con el objetivo de regular la actividad bajo criterios de sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y seguridad de las personas participantes.

La resolución establece las condiciones y limitaciones para la práctica de la caza menor y mayor en terrenos de régimen cinegético común y especial, así como los métodos y modalidades permitidos durante la temporada.

Todo ello en un contexto en el que la captura de lobo sigue paralizada, y tras denegar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la solicitud de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para levantar dicha suspensión.

CAZA MENOR

En relación con la caza menor, se determina que en las zonas libres de caza de Galicia, está permitido su ejercicio al contar con una superficie continua igual o superior a 500 ha. La cota máxima por persona cazadora y día será de una perdiz rubia y un conejo. En los terrenos de régimen especial, las cotas serán las que se establezcan en los correspondientes planes anuales de aprovechamiento cinegético aprobados.

Con respecto a los terrenos de aprovechamiento cinegético común, no se podrá cazar en grupos superiores a seis personas cazadoras ni coordinar más de un grupo al mismo tiempo. Además, cada participante podrá emplear un máximo de cuatro perros, con un límite de 12 animales por grupo.

La práctica de cetrería y la caza con arco en terrenos de régimen cinegético común como especial se podrá realizar en las mismas condiciones que se exponen para otros métodos de caza. En este sentido, se autoriza la caza de especies como la gaviota reidora, el estornino pinto, la urraca y el corneja negra mediante cetrería durante todo el año, excepto en los meses de abril, mayo y junio.

Entrando en detalle, en el caso de la arcea, se permitirá ampliar el periodo hábil de caza hasta el 7 de febrero de 2027 en terrenos cinegéticos de régimen especial, previa solicitud. Además, se fija una cuota máxima de tres capturas por cazador y día y se prohíbe su caza en modalidad de puesto fijo o espera. La liebre únicamente podrá cazarse entre el 18 de octubre y el 29 de noviembre de 2026 en terrenos de régimen cinegético especial, mientras que el conejo podrá cazarse durante todo el periodo hábil de caza menor.

La normativa también regula de forma específica la gestión del zorro. Durante el periodo hábil de caza menor podrá abatirse tanto en modalidades de caza menor como en batida. Asimismo, se autorizan batidas extraordinarias entre septiembre y octubre de 2026 y entre enero y febrero de 2027 en toda Galicia.

En el caso de las aves, se mantiene la veda de la perdiz pardilla, la tórtola turca, el pato cuchara, la gaviota sombría, la gaviota argéntea, la gaviota patiamarilla, la paloma bravía, la paloma zurita y la grajilla; mientras que el resto de aves de caza menor se regirán por el período hábil general.

CAZA MAYOR

En cuanto a la caza mayor, se consideran días hábiles los jueves, domingos y festivos de carácter estatal o autonómico, salvo las excepciones recogidas en la propia resolución. La realización de batidas y monterías en terrenos de régimen cinegético especial deberá comunicarse previamente a los servicios provinciales de Patrimonio Natural con un mínimo de diez días de antelación.

La caza mayor en los terrenos de régimen cinegético común solo se podrá ejercer los sábados y en las modalidades de batida, montaría, axexo y espera. Las solicitudes de batidas y montarías deben tener entrada en el registro del servizo provincial de Patrimonio Natural con un mes mínimo de antelación y con un listado de las personas participantes.

De forma detallada, en el caso del corzo, se permitirá la caza de machos adultos entre agosto y octubre de 2026, con diferentes modalidades y fechas según el tipo de terreno cinegético. De forma general, seguirá prohibida la caza de hembras, salvo por control de daños o descaste autorizado.

Para el jabalí, se podrá cazar, en el régimen común, del 15 al 31 de agosto y del 7 de enero al 28 de febrero de 2027, los jueves, sábados domingos y festivos; y del 1 de septiembre al 5 de enero, los sábados en régimen de batida, montaría y espera. La Xunta refuerza además las medidas de control poblacional ante el riesgo de peste porcina africana, permitiendo su captura en determinadas batidas y esperas.

La caza de ciervo, gamo y muflón, únicamente se podrá cazar en terrenos cinegéticos de régimen especial, desde el 13 de septiembre hasta el 17 de octubre, cualquier día de la semana, en el caso de machos adultos y hembras adultas en descaste, y, con todas las modalidades desde el 18 de octubre hasta el 5 de enero, los jueves, sábados, domingos y festivos.

La rebezo únicamente podrá cazarse en la Reserva Nacional de Caza de Os Ancares, mientras que el lobo continuará siendo una especie protegida y su caza permanecerá prohibida con carácter general en Galicia.

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

La resolución también refuerza las medidas de control y seguimiento de las capturas. Todos los ejemplares de caza mayor abatidos deberán contar con un precinto oficial expedido por la Xunta antes de ser transportados fuera del terreno cinegético.

Asimismo, los planes anuales de aprovechamiento cinegético y las autorizaciones correspondientes deberán especificar las piezas de caza permitidas según especie, sexo y edad.

En todo caso, la normativa prohíbe expresamente la caza de crías y hembras acompañadas de sus descendientes, así como de machos inmaduros de especies como el corzo, el ciervo y el gamo y aquellos que efectuasen el desmoguen antes del cierre de su período hábil de caza.