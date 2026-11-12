Proyectan una granja de 80.000 gallinas en Agolada y vecinos avisan: "otra más" que sumar a la "carga bestial"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves un anuncio por el que somete a información público el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización ambiental integrada para una explotación avícola de puesta para la producción de huevos en el ayuntamiento de Agolada (Pontevedra), con plazas para más de 80.000 gallinas.

Es "otra granja más", según advierte el portavoz de la plataforma vecinal Stop Macrogranxas Agolada Manuel Busto, en declaraciones a Europa Press. El colectivo recogió alegaciones contra el proyecto avícola de 365.000 gallinas que se pretende instalar en el municipio y avisa de que el "problema" lo ven en ese tipo de iniciativas que "vienen a colonizar el territorio" y montar una "macroindustria".

Aunque la que pide permiso para 80.000 gallinas no cumple con esos parámetros, Busto avisa de que sí se suma a "la enorme carga ganadera por hectárea" que sufre el municipio de Agolada, que "es bestial".

Al respecto, alerta de los efectos para los recursos hídricos y también por contaminación, y pone el foco en el número de explotaciones tanto de porcino como aviares.

EL PROYECTO

El proyecto que se somete a información pública está pensado para calle Fondelo, Agolada (Pontevedra) y el titular es Avícola Axiaz. Lo que prevé es la construcción de una nave avícola de puesta de huevos tipo II y un centro de clasificado y envasado de huevos. "El número de plazas resultantes será de 80.788 aves. Además, las instalaciones proyectadas incluyen un estercolero", apunta el anuncio del DOG.

En cuanto a los vertidos, indica que "las aguas residuales procedentes tanto de la limpieza de las naves como de los aseos y vestuarios, junto con los lixiviados del estercolero, se canalizarán hacia unos depósitos estancos para su posterior gestión por parte de un gestor autorizado" y "las aguas pluviales se verterán directamente al terreno". Por su parte, el estiércol generado, apunta, será recogido por un gestor autorizado.