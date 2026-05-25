Un proyecto usará IA y nuevas tecnologías para cambiar la forma de trabajar en los viñedos de la Ribeira Sacra

Archivo - Varios vendimiadores recogen racimos de uvas en el viñedo de la Bodega Algueira de la D.O. Ribeira Sacra de Lugo durante la temporada 2020 - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Ribeira Sacra participará en un proyecto de investigación orientada a transformar de manera integral la manera de trabajar en los viñedos en pendiente mediante la introducción de tecnologías digitales, algoritmos de Inteligencia Artificial, prácticas regenerativas y sistemas de automatización con drones.

El proyecto, denominado 'Penvitis +' cuenta con una subvención total de 599.238,85 euros del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según ha informado la DO en un comunicado, el proyecto surje por la necesidad de preservar y modernizar la viticultura heroica en tres comunidades autónomas: Galicia, Canarias y Cataluña.

Entre las principales líneas de trabajo figuran la incorporación de tecnologías digitales, algoritmos de inteligencia artificial para la predicción de enfermedades, prácticas regenerativas del suelo y sistemas de automatización con drones, con el objetivo de reducir la carga física del trabajo en viñedos de montaña y mejorar la calidad enológica.

En Galicia, Adegas Moure, con sede en Escairón (Lugo), aportará sus parcelas para ensayos relacionados con algoritmos de predicción de enfermedades y tratamientos fitosanitarios con drones.

Por su parte, la DO Ribeira Sacra, como entidad subcontratada, asumirá tareas de comunicación y difusión, además de la organización de jornadas técnicas y visitas de campo en el territorio.

Asimismo, la Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (EVEGA), dependiente de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), se encargará de validar los modelos predictivos de enfermedades empleados en Galicia y Canarias en el ámbito de la Ribeira Sacra y de evaluar la eficacia de los tratamientos con drones frente a los métodos convencionales.

El proyecto se articula en torno a tres objetivos específicos: mejorar la maduración de la uva mediante cubiertas vegetales y manejo de la vegetación para reducir en un 30% los efectos del golpe de calor; implementar sistemas capaces de anticipar al menos el 80% de las incidencias de plagas y enfermedades, para reducir un 30% el uso de fitosanitarios; y disminuir en un 30% el tiempo de trabajo manual en tareas fitosanitarias mediante drones adaptados a la pendiente.

El calendario de ejecución se desarrollará en dos fases que acogerán tres campañas de vendimia consecutivas: una primera entre noviembre de 2025 y octubre de 2027 y una segunda entre noviembre de 2027 y abril de 2029. Así, la duración total del proyecto es de más de tres años.

En este contexto, el presidente de la D.O Ribeira Sacra, Antonio Lombardía, ha señalado que este proyecto supone "un reconocimiento" a la apuesta de la D.O por la innovación y sostenibilidad. "La resolución definitiva nos permite arrancar con toda la energía este proyecto que transformará la manera de trabajar en los viñedos en pendiente de la Ribeira Sacra", ha sentenciado.