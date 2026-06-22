PSdeG avisa de que la Xunta puede perder "por mala gestión" 8,5 millones para recuperar montes quemados en 2025

Las diputadas del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta y Lara Méndez - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG advierte de que la Xunta puede perder "por mala gestión" 8,5 millones para recuperar los montes quemados en 2025, ya que siete meses después del inicio de obras financiadas don fondos del Gobierno central la ejecución certificada se sitúa en el 9,77%, según sus números.

Las diputadas Lara Méndez y Carmen Rodríguez Dacosta han denunciado, en rueda de prensa, que cinco de los 13 expedientes no llegan "siquiera" al 5% de ejecución.

Por eso, exigen a la Xunta "que desbloquee los trabajos y aclare cuándo dinero propio va a aportar para cumplir con la cofinanciación que exige la ley de montes".

Lara Méndez ha recordado que, tras la ola de incendios del pasado agosto, la conselleira de Medio Rural "pidió ayuda a la ministra para la Transición Ecológica" y una "colaboración económica suficiente a la vista de la magnitud de lo sucedido". "El Gobierno de España respondió y de forma rápida", ha reivindicado, en alusión a 13 obras por valor de 9,5 millones que "fue la propia Xunta la que escogió dónde y cómo actuar".

Por su parte, Carmen Rodríguez Dacosta ha concretado que, de acuerdo con sus cifras, de 9,5 millones aprobados por el ministerio, "la Xunta ejecutó 950.000 euros". "Siete meses después de iniciadas las obras quedan 8,57 millones sin gastar y los plazos terminan entre agosto y septiembre de este año. Quedan dos o tres meses para ejecutar el 90% del presupuesto", ha incidido.

Entre otros ejemplos, ha mencionado la obra de 'Larouco 1' que lleva un 1% ejecutado de 800.000 euros, A Mezquita con el 2,9%, 'Larouco 4' con el 3,3% y Carballeda de Valdeorras con el 3,7%. "Cinco de los 13 expedientes por debajo del 5% y 10 de los 13 por debajo del 10%", ha resumido.

Sobre los motivos por los que este trabajo "está parado", indica que "nueve de los 13 expedientes tienen un modificado solicitado por la Xunta que el ministerio está revisando". Y censura que "la Xunta está ahora pidiendo, a medio camino, cambios en las obras y esto está bloqueando la ejecución".

Pide cambios la Xunta, según la socialista, porque "la consellería está priorizando que las empresas extraigan primero la madera con fines comerciales en lugar de centrarse en la restauración medioambiental".

En este escenario, y tras las riadas que sufrió la semana pasada la provincia de Ourense, la diputada ha lamentado que "al estar el monte pelado no hay ese muro de contención".