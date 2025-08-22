PSdeG y BNG piden un pleno extraordinario en la Diputación de Ourense para abordar la ola de incendios

Ruinas tras el incendio, a 22 de agosto de 2025, en San Vicente de Leira, Ourense - Gustavo de la Paz - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos en la Diputación de Ourense del PSdeG-PSOE y del BNG han registrado este viernes de forma conjunta una solicitud formal dirigida al presidente de la corporación provincial, Luís Menor, para la convocatoria de un pleno extraordinario específico sobre la situación de los incendios forestales en la provincia.

Tal y como relatan en un comunicado, socialistas y nacionalistas demandan este pleno tras haber interpelado a nivel de portavoces que se abordara la cuestión de los fuegos en el pleno extraordinario ya convocado para el próximo miércoles, 27 de agosto.

La petición, firmada por las ocho diputadas y diputados de los grupos de la oposición (cinco del PSdeG-PSOE, a la espera de la toma de posesión de dos ediles, y tres del BNG), "responde al desacuerdo con la fórmula elegida por el presidente para abordar los recientes incendios".

Argumentan que el punto número 7 de la orden del día del pleno de 27 de agosto , bajo el epígrafe 'Comunicación de presidencia: Dación de cuenta de la Presidencia sobre la situación de los fuegos en la Provincia de Ourense', convierte la petición de la oposición "en un monólogo unilateral del presidente, sin posibilidad de participación del resto de grupos".

"La fórmula de la 'dación de cuentas' resulta manifiestamente inadecuada para abordar una emergencia de esta magnitud", afirma la demanda inscrita por los grupos de la oposición.

Defienden también, frente a los que "pretenden escudarse en que ahora no es el momento de abordar esta cuestión, mientras la situación aún está activa", que es "justo ahora cuando se debe actuar con responsabilidad institucional".

"El vecindario ourensano está demandando respuestas coordinadas, transparentes y eficaces, como demostraron las movilizaciones multitudinarias celebradas en toda Galicia el 21 de agosto", destacan.

Consideran que la situación requiere un debate "abierto, plural y constructivo" que permita aglutinar el mayor consenso posible alrededor de las medidas que se adopten; un debate y una respuesta que, en su opinión, debe liderar la Diputación.

La solicitud, firmada por más de una cuarta parte de miembros de la corporación provincial, establece que el pleno extraordinario debe celebrarse con la máxima urgencia posible, respetando el plazo establecido por la Ley de Bases del Régimen Local.

Sin embargo, los grupos firmantes dejan abierta la posibilidad de retirar la solicitud si el presidente de la Diputación "se retractara de su decisión e incluyera un punto específico en la orden del día del próximo pleno extraordinario de 27 de agosto que permita el debate abierto" sobre los fuegos que asolaron la provincia.