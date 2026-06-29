El PSdeG exige a la Xunta "más planificación" en los servicios contra incendios: "No es un problema estacional"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la diputada socialista Carmen R. Dacosta se reúnen con representantes de bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos de UGT. Parlamento. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha vuelto a exigir a la Xunta "más planificación" y "más cobertura" en los servicios contra incendios, criticando que el Gobierno gallego trate "como un problema estacional" lo que es, a su juicio, "un problema anual".

En una rueda de prensa este lunes tras mantener una reunión con representantes de bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos de UGT, el líder socialista ha denunciado que Galicia entra en campaña de alto riesgo de incendios "con 181 bomberos de refuerzo contratados por Seaga" a través de contratos, ha añadido, "de 90 días, retribuidos por debajo del personal fijo del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de la Xunta".

Acompañado de la diputada socialista Carmen R. Dacosta, Besteiro ha apuntado que "la propia documentación de Seaga" reconoce que "esa necesidad es estructural", sin embargo, ha lamentado, la Administración autonómica "soluciona problemas estructurales de manera parcial".

En esta línea, Besteiro ha recordado que el Parlamento aprobó en el año 2018 un dictamen con medidas concretas tras los incendios forestales de 2017 y, ocho años más tarde, "casi nada se ha cumplido". A este respecto, ha subrayado que el PSdeG ya reclamó su cumplimiento en 2022 y lo ha vuelto a hacer este mes de mayo con iniciativas parlamentarias.

Así, ha avanzado que el Grupo Socialista exigirá a la Xunta un informe técnico en 30 días que detalle las necesidades de personal del servicio, que incluya la creación de un modelo "público, estable y profesional" durante todo el año, la cobertura de los puestos estructurales deficitarios y la publicación semestral de los datos de prevención por distrito forestal.

"Quien se juega la vida apagando el fuego merece más que un contrato de 90 días. Más planificación, más cobertura y asignar las necesidades estructurales del servicio de manera planificada y cubriendo con más recursos y fortaleciendo lo que todos defendemos", ha aseverado Besteiro, que ha remarcado que "un problema anual" no debe tratarse "como un problema estacional".