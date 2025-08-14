El PSdeG reprocha a Feijóo que aluda a "terrorismo incendiario": "Es de los menos indicados para hablar"

Torrado pide alejar "el debate partidista" de los fuegos y reivindica: "Los incendios los apagan los impuestos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Executiva del PSdeG, Julio Torrado, ha asegurado que el presidente del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es "una de las personas menos indicadas para hablar de incendios", después de que este miércoles el popular acusase desde Chandrexa de Queixa (Ourense) al Gobierno de "estar de vacaciones" ante los fuegos que se registran en varias comunidades de España y volviese a aludir al "terrorismo incendiario", algo que el socialista ha reprochado.

A preguntas de los medios este jueves en una rueda de prensa en la sede del PSdeG en Santiago, Torrado ha manifestado que el que fuera titular del Gobierno gallego tiene "un historial de declaraciones en incendios y fotos" que a él, ha dicho, le "avergonzaría".

"Creo que Feijóo, respecto a incendios, es mejor que se calle", ha espetado para, a continuación, señalar que el presidente del PP es "una de las personas menos indicadas en este país para hablar".

Respecto a las declaraciones de Feijóo en las que volvía a hablar de "terrorismo incendiario", Torrado ha recordado que los expertos ya señalaron en diversas ocasiones que algunos incendios "tienen que ver con pirómanos", pero "nadie pudo evidenciar que había tramas incendiarias organizadas", cuestión, ha señalado, "que la Fiscalía de Medio Ambiente desechó en su momento", cuando estaba al frente el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Sobre esto, el portavoz de la Ejecutiva socialista ha opinado que algunas de las cuestiones que se debaten hoy en la política nacional, en referencia al procesamiento de García Ortiz, "tienen que ver con que Feijóo odia a todo el que le lleva la contraria".

"Ahí, probablemente, esté la obcecación. Desmontó una idea que el PP intentó desmentir para exonerarse de responsabilidades, transmitir que había una trama incendiaria detrás de todos los incendios de Galicia", ha relatado.

"DEBATE PARTIDISTA"

En una rueda de prensa que ha iniciado trasladando el "cariño y afecto" del PSdeG a las personas afectadas, así como a los profesionales que combaten el fuego y, en especial, a los brigadistas que sufrieron quemaduras en Oímbra, el portavoz socialista ha instado a las organizaciones políticas a dejar "el debate partidista" fuera de los incendios, ya que ve "ridículo" esta confrontación con la situación que se está viviendo en la provincia de Ourense.

En este contexto, ha señalado que "no tiene sentido" estar en estos momentos en "debates de partidos" y ha recomendado a "cualquier persona que quiera introducir esos debates aquí, que no venga o que se calle".

"La parte política está en contribuir en que la gente se sienta apoyada. El debate sobre las responsabilidades vendrá después, cuando el fuego esté controlado, pero solo en ese momento. Que no venga nadie a usar Galicia para utilizar sus peleas", ha insistido.

En el momento en que llegue el debate político, Torrado ha avanzado que el PSOE reclamará "voluntad de entendimiento" entre administraciones y partidos. "Basta ya de que Galicia arda en agosto, que nos inundemos de promesas en septiembre y que en octubre pase cualquier chorrada y todo el mundo se olvide de lo que ardió en verano", ha subrayado antes de señalar que eso "lleva pasando sistemáticamente mucho tiempo" y hay "responsabilidades compartidas".

Además, ha manifestado que lo que está sucediendo era "previsible", por lo que considera que si se sigue "haciendo lo mismo de todos los años, volverá a pasar lo mismo".

"LOS INCENDIOS LOS APAGAN LOS IMPUESTOS"

En su intervención, Julio Torrado también ha puesto el foco en que los incendios "los apagan los impuestos": "La UME, las brigadas, la Policía, Emergencias, profesionales públicos... Son los que se están poniendo en primera línea".

En este sentido, ha apuntado que los fuegos se originan también "por una crisis climática", que algunos, ha lamentado, niegan. Así, ha reiterado que los impuestos "pagan aquello que nos salva y nos protege" de las "consecuencias de la emergencia climática".

Por todo ello, ha instado a los que quieran hacer "un debate sobre impuestos" a que lo digan ahora "delante del fuego".