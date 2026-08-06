El queso Savel, de Arias Moniz, de Chantada (Lugo), premiado en los galardones Alimentos de España

LUGO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El queso Savel, elaborado por la quesería Arias Moniz en Chantada (Lugo), ha resultado premiado en los galardones Alimentos de España, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la edición de este año.

El premio especial, el más puntuado de los cinco premiados, ha sido para Cremositos del Zújar, de Campanario (Badajoz). Han participado 133 muestras de quesos procedentes de toda España en las cinco modalidades convocadas.

El objetivo de este premio es promocionar y dar visibilidad a los quesos de mayor calidad y propiedades organolépticas, incentivar a los productores a mejorar sus procesos y posicionamiento en el mercado, al tiempo que se fomenta entre los consumidores el conocimiento y la valoración de estos productos.

En esta edición han participado 133 muestras procedentes de toda España, distribuidas en cinco modalidades: queso madurado de vaca (26 muestras), queso madurado de oveja (49), queso madurado de cabra (23) queso madurado de mezcla (18) y queso madurado con mohos o queso azul (17).