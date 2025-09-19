Reactivada la situación 2 en O Bolo (Ourense) por la proximidad del fuego a las casas

Varias personas observan el incendio desde el mirador de A Lampa en la aldea de Moura, a 19 de septiembre de 2025, en Nogueira de Ramuín, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de la reactivación de la situación 2 en el incendio forestal del municipio ourensano de O Bolo por la proximidad del fuego a las casas.

Las medidas de protección a la ciudadanía se activan ahora en el núcleo de población de la parroquia de Vilaseco, donde comenzó el incendio a las 23.47 horas del jueves.

Con todo, la situación 2 ya estuvo activa por la proximidad de las llamas al núcleo de Santa Cruz. El incendio, según las últimas estimaciones de la Consellería de Medio Rural, afecta a más 30 hectáreas.