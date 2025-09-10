Recibe el alta médica uno de los brigadistas heridos en los incendios de Ourense

A CORUÑA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Uno de los brigadistas heridos en los incendios registrados en el mes de agosto en Ourense ha recibido el alta, según han informado fuentes del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

Se trata del brigadista de 26 años, que presentaba quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo y que sufrió intoxicación por inhalación de humo.

Siguen ingresados el brigadista de 18 años, con quemaduras de tercer grado y afectación del 40% del cuerpo, también con intoxicación por inhabilación de humo. Está estable, aunque su pronóstico sigue siendo grave.

En el caso del bombero de 46 años, evoluciona favorablemente. En su caso presenta quemaduras de segundo grado con afectación del 10% del cuerpo e intoxación por inhalación de humo.