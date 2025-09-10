Recogidos más de 31 millones de kilos de uva en la campaña de la Denominación de Origen Rías Baixas

Recogida de la uva en la campaña de la vendimia - DENOMINACIÓN DE ORIGEN RÍAS BAIXAS

PONTEVEDRA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña en la Denominación de Origen Rías Baixas ha supuesto la recogida de más de 31 millones de kilos de uva, según informan en relación a la misma.

Los primeros trabajos comenzaron el pasado 20 de agosto en Salvaterra do Miño, subzona del Condado do Tea; un día más tarde en Ribera do Ulla y el 22 de agosto en Tomiño, O Rosal para dar paso al 23 de agosto en O Salnés.

En el ecuador de la vendimia, explica que ya se han recogido a mano 31.400.000 kilos de uvas autóctonas. "Destaca la gran calidad, gracias a un agosto caluroso, que ha permitido su óptima maduración, que se puede resumir en un buen estado higiénico sanitario", indica Agustín Lago, director técnico de la Denominación de Origen Rías Baixas.

También afirma que "el grado alcohólico y de acidez son correctos" y que esta vendimia "está cumpliendo con todas las expectativas que ya se anunciaron en el Informe de Estimación de la Cosecha 2025, presentado por el Órgano de Control y Certificación".