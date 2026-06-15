Recomiendan extremar la vigilancia del oídio en la provincia de Pontevedra por la sensibilidad de la uva

Racimo de uva. - DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra, mediante la Estación Fitopatológica Areeiro, ha recomendado mantener la vigilancia de las vides durante los próximos días, especialmente frente al oído.

Todo ello, según ha señalado la institución provincial en un comunicado, coincidiendo con la entrada de la uva en una de las fases de mayor sensibilidad a este hongo y con la previsión de temperaturas elevadas en la mayor parte de la provincia de Pontevedra.

El personal técnico ha apuntado que, cuando todavía no se alcanzó mitad de junio, muchos racimos están en tamaño guisante, con un adelanto medio de una semana en referencia a las mismas fechas de la campaña anterior.

En cuanto al mildiu, los técnicos destacan que la situación sanitaria de las vides sigue siendo, en términos generales, muy positiva. En la vide de Areeiro detectaron manchas recientes en varias cepas sin protección fitosanitaria, aunque no afectan a la totalidad de las plantas.

Teniendo en cuenta las previsiones actuales, y la situación de este fin de semana, la Diputación recomienda mantener una vigilancia continua de los viñedos, especialmente en las parcelas donde la protección de los tratamientos vaya a finalizar, para detectar con rapidez cualquier cambio en la evolución de las enfermedades y actuar en consecuencia.