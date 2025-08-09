Recuperado el brigadista evacuado por un golpe de calor en la extinción del fuego de Chandrexa de Queixa

Bomberos preparan el helicóptero para extinguir el incendio, a 2 de agosto de 2025, en Vilardevós, Ourense, Galicia (España). El incendio declarado este sábado, 2 de agosto, en el municipio ourensano de Vilardevós continúa activo y ha calcinado ya 570 hec - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El integrante de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza que necesitó ser evacuado debido a un golpe de calor, durante la extinción del incendio de Chandrexa de Queixa (Ourense), se ha recuperado tras el incidente ocurrido en la tarde del viernes.

Según informaron fuentes de la Consellería do Medio Rural a Europa Press, este bombero forestal se mareó por un "posible golpe de calor" mientras trabajaba en una jornada de ola de calor con elevadas temperaturas en la provincia ourensana.

El trabajador fue evacuado en el propio helicóptero de la BRIF hasta su base en Laza, desde donde fue trasladado a un centro de salud. Actualmente, ya está bien de salud y se encuentra en su domicilio.

El fuego en Chandrexa, parroquia de Requeixo, se declaró a las 15,51 horas de este viernes y ya calcina más de 450 hectáreas, según las últimas estimaciones.