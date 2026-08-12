Registrado un incendio en la zona de San Pedro de Visma, en A Coruña

A CORUÑA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio, del que por ahora no se ha concretado la superficie afectada, se ha registrado a primera hora de la tarde en la zona de San Pedro de Visma, en la ciudad hercuilina.

Desde la Consellería do Medio do Rural, han explicado que del fuego se tuvo constancia sobre las 15.40 horas y que todavía se está a la espera de concretar datos sobre la superficie afectada.

Al lugar, se ha desplazado un agente, cuatro brigadas, dos motobombas y dos helicópteros, han señalado también sobre los efectivos desplazados.