Registrados hasta ocho incendios en Maside, Ourense, Amoeiro y Punxín relacionados con el paso de un tren

OURENSE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paso de un tren por la línea convencional ha provocado hasta ocho incendios en los municipios de Maside --donde se han originado cuatro focos--, Ourense --dos fuegos--, Amoeiro y Punxín en la tarde de este lunes, según han informado fuentes de la Consellería de Medio Rural.

Si bien en un primer momento fuentes del departamento autonómico explicaron que habían sido cuatro los focos registrados, a lo largo de la tarde de este lunes se han contabilizado hasta ocho. Todos ellos, de pequeñas dimensiones, vinculados al paso de un convoy por la línea sobre las 14,00 horas.

En concreto, en la ciudad de Ourense se registraron dos, uno de ellos en Arrabaldo, que continúa activo, y el segundo de en Untes, que está estabilizado y alcanzó las tres hectáreas.

Además, se registró un tercer foco en Parada, en el municipio de Amoeiro, que sigue activo; mientras que en el ayuntamiento de Maside se originaron hasta cuatro, dos de los cuales ya han sido extinguidos, uno permanece controlado y otro activo. El último de los focos se detectó en Punxín.

En su extinción trabajan múltiples medios, entres ellos las Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y helicópteros bombarderos del Ministerio para la Transición Ecológica. Ello, según destaca la Delegación del Gobierno, "de forma coordinada con el dispositivo autonómico".

Si bien las columna de humo del incendio de Untes se han podido ver desde la ciudad de Ourense, fuentes de la Consellería de Medio Rural aseguraron que no hay peligro para las viviendas.

De hecho, Adif avisó de que, debido a la proximidad de las llama de uno de los incendios a la infraestructura ferroviaria, está interrumpida la circulación entre Ourense y O Irixo.

Esta incidencia afecta a los trenes de ancho convencional que circulan entre Ourense y Santiago de Compostela, pero no a los de alta velocidad que conectan ambas urbes.

A las 20,15 horas de este lunes la circulación continúa cortada en el tramo entre Ourense y O Irixo.