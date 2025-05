Roberto García llama a la industria a "romper con la confrontación" en su reelección como líder de UU.AA.

El presidente de la Xunta erige a la primera organización agraria de Galicia en "interlocutor necesario" ante retos como el del eucalipto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, ha hecho un llamamiento a la industria para "romper ese pasado de confrontación" durante su intervención en el XII congreso que lo revalida como líder de la primera organización agraria de Galicia, puesto que ocupa desde 1987.

En la cita ha participado, entre otros, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha erigido a este sindicato en "interlocutor necesario" y ha abogado por escuchar sus demandas ante retos como, por ejemplo, el de la moratoria del eucalipto.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Blanco, ha defendido el "trabajo, diálogo y colaboración" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el sector agrario con el objetivo de garantizar el futuro del rural.

Por parte de este Ejecutivo ha mandado un mensaje, a través de un vídeo emitido en el congreso, el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha reconocido a Unións Agrarias ser "precursor" en la ley de cadena alimentaria y ha apuntado a la guerra arancelaria.

Los aranceles de Estados Unidos han sido citados en su discurso por el propio Roberto García, una "amenaza" que, sin embargo, ha comparado con otras cuestiones como la ley de tráfico, que, según ha criticado, "termina criminalizando el consumo moderado de alcohol".

En cuanto a la moratoria del eucalipto, García ha señalado que "no es negociable" aceptar nuevas plantaciones en tierras agrarias, ni en Red Natura, pero ha precisado que "no resolvió el problema del pino" y, por tanto, "no es solución el no por el no".

Aplaudidas han sido sus palabras en relación al lobo y su retirada del régimen de protección, algo que ha vinculado con la necesidad del ganadero y del agricultor de "tener herramientas que permitan defenderse".

Asimismo, ha subrayado que "hacen falta todos los ganaderos" y "no sobran", en relación con la producción de carne y de leche, por lo que ha pedido seguir trabajando para ver "cómo hacerlo rentable".

"MUY PLURAL"

Con presencia en 32 comarcas, el secretario xeral ha celebrado los "40 años trabajando" de Unións Agrarias, organización que en su día "fue casi un invento con gaseosa" y que en la actualidad representa a unas 9.100 explotaciones y a "todo tipo de agricultor, tenga la ideología que tenga".

En esta línea se ha pronunciado también Rueda cuando ha hablado de un sindicato "muy plural" al que ha mostrado su "respeto", ante la presencia de alcaldes y alcaldesas, entre otros cargos.

Acabado de aterrizar, el titular de la Xunta también ha alertado ante los "peligros recentralizadores" de la Unión Europea, puesto que "cuando se pega al terreno, todo sale mejor". "Si a nuestro agro le va bien, a Galicia le va bien" y se está renovando el corazón de Galicia", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha resaltado el papel que ha desarrollado la organización a lo largo de estas cuatro décadas de vida en defensa de "un rural vivo, diverso y con futuro".