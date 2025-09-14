Rueda comparte con Barbón la necesidad de abordar conjuntamente el estudio de las causas de los incendios

OVIEDO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha abogado este domingo en Oviedo por seguir "colaborando" con el Gobierno asturiano en beneficio de dos comunidades "vecinas y hermanas". En este sentido ha considerado "muy oportuno" el planteamiento del presiente asturiano, Adrián Barbón, respecto a analizar conjuntamente las causas de los incendios.

"Yo creo que el presidente Barbón lo decía y nosotros estamos absolutamente de acuerdo, debemos ver conjuntamente cuáles pueden ser las causas de los incendios, después, cada lugar tiene sus particularidades, pero es verdad que en toda esta zona de España los incendios se producen de manera repetida, donde tenemos características muy parecidas en el medio rural, creo que trabajar juntos para analizar y después tomar decisiones está bien y ese ofrecimiento que hizo el presidente Barbón a mí me parece muy oportuno", dijo Rueda.

Lo hizo en declaraciones a los medios tras inaugurar un cruceiro gallego donado por la Asociación Día de Galicia en Asturias ubicado en Villa Magdalena. Allí han estado también el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y el Presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.

Rueda ha insistido en que la colaboración y el entendimiento entre Asturias y Galicia es un buen ejemplo y por lo tanto debe seguir siendo así.

"Efectivamente tenemos diferentes planteamientos, diferentes formas de ver las cosas, somos de partidos políticos diferentes, pero creo que al final, como todos queremos solucionar y todos estamos en la vida pública para intentar buscar soluciones, muchas veces coincidimos y creo que es un buen ejemplo de que creo que es el mejor símbolo de cómo se pueden hacer las cosas colaborando y hacerlas bien", dijo.

En este sentido ha asegurado que Galicia tiene los brazos abiertos para seguir haciendo muchas cosas con Asturias. Se ha referido por ejemplo a la defensa del Corredor Atlántico o la gestión del turismo.

Una colaboración que ha sido también resaltada y puesta en valor por parte del presidente de los 'populares' asturianos, Álvaro Queipo, que ha incidido en que el gallego y el asturiano son dos pueblos hermanos, que tienen "muchísimos lazos en común, y que desde luego tienen que seguir trabajando para que sean cada vez más fuertes".

"Compartimos muchos intereses, tenemos muchas cuestiones que son comunes, como por ejemplo el tema de la financiación autonómica, donde Galicia y Asturias tienen que ir de la mano, y yo me alegro de que lo hagan", dijo Queipo que añadió que "no cree que el hecho de que haya dos gobiernos de distinto color tenga que ser impedimento para no poder hacer políticas y acciones conjuntas que beneficien a los ciudadanos de ambas comunidades autónomas".