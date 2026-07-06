Rueda confirma el "retraso" a septiembre en la incorporación del nuevo helicóptero antincendios de la Xunta

Vecina de Gabián observa las labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España). La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado de un incendio forestal activo que se inició a las 2 - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha confirmado el "retraso" al mes de septiembre en la incorporación del nuevo helicóptero antincendios de la Xunta.

Así lo ha asegurado a preguntas sobre la información de Faro de Vigo que indica que el nuevo helicóptero, con gran capacidad para transportar gran cantidad de agua, se retrasa a septiembre.

Al respecto, Rueda defiende que hay una incorporación "progresiva", no solo de los medios de la Xunta, los cuales "casi todos están operativos ya", sino "de los medios que está aportando el Gobierno central".

Expone que ese nuevo helicóptero "entrará a operar en el mes de septiembre y se unirá a los que ya están operando". Y se remite a la Consellería do Medio Rural para "más detalles" sobre ese "retraso".

OPERACIÓN CENTINELA

Por otra parte, la Consellería do Medio Rural ha elevado este lunes al Consello de la Xunta la autorización de la firma del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Gobierno autonómico para la renovación de la conocida como Operación Centinela, de prevención de incendios forestal.

Así, habrá un despliegue por los montes gallegos, entre el 10 de agosto y 25 de septiembre, de 35 patrullas terrestres del Ejército y de dos equipos de mantenimiento móvil.

La Consellería do Medio Rural destinará 593.800 euros a esta iniciativa, con un presupuesto algo superior a 2025 por la actualización de los importes del Ministerio de Defensa.

Además, el convenio prevé la posibilidad de que las patrullas puedan realizar vigilancia aérea complementaria mediante unidades de dron en el caso de ser necesario. Los militares se sumarán un dispositivo llega a 7.000 efectivos en Galicia en el alto riesgo entre las diferentes administraciones.