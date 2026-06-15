Rueda defiende la labor de prevención frente al fuego de la Xunta y a Gómez: "La conselleira no apaga incendios"

Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio en Padrón. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes la labor de prevención del Ejecutivo autonómico frente a los fuegos forestales, al tiempo que ha respaldado de forma expresa la actuación de la titular de Medio Rural, María José Gómez, en el marco de los dos incendios grandes registrados en los últimos días en Padrón (A Coruña) y Boborás (Ourense).

"La conselleira no apaga incendios", ha sentenciado, tras ser preguntado acerca de que Gómez mantuviese un acto de su agenda (para promover la Feira do Viño Rosado en Mos) mientras se registraba un gran incendio en la comunidad.

En todo caso, ha agregado que el sábado mantuvo permanente contacto para conocer la evolución del fuego (y le mantuvo informado) y que fue a Padrón y "tuvo presencia" in situ "cuando ya no había medios de comunicación" y el incendio que se inició en Herbón se había extendido a la localidad de Teo.

En un Consello al que ha llevado un balance de la limpieza preventiva realizada --la Xunta sostiene que ha realizado actuaciones de gestión de la biomasa en franjas secundarias de 2.600 parcelas en 70 parroquias priorizadas de Galicia--, Rueda ha esgrimido que la Xunta "no se puede encargar" en solitario, al tiempo que apuntaba a ayuntamientos y a la responsabilidad de los particulares.

En una rueda de prensa en la que previamente había remarcado que la Administración autonómica también había actuado en casi 200 kilómetros de vías municipales, ha defendido que la colaboración de Seaga es "fundamental, imprescindible" y que se empezó por las parroquias con mayor riesgo de incendios. Pero también ha insistido en que si la labor queda "en manos exclusivamente de la Xunta, será un trabajo incompleto".

Aunque la Xunta "seguirá asumiendo" lo que pueda, ha advertido que "los ayuntamientos también tienen que hacer su trabajo". "Y después está el papel de los particulares, que cada vez tienen que ser más conscientes de su obligación de mantener sus propiedades, también por su propio bien, en un estado aceptable de limpieza", ha apostillado.

A renglón seguido, ha esgrimido que es la primera vez que se apuesta por este sistema colaborativo con "un importante aumento presupuestario" para poder acometer estas tareas de limpieza y ha defendido mejoras en los planos cuantitativos y cualitativos.

"Lo seguiremos haciendo hasta conseguir una limpieza total, creo que este primer año fue importante. Pero hay que seguir y, desde luego, no puede quedar únicamente en manos de la Xunta.

SECTOR PORCINO

En otro orden de asuntos, Rueda ha sido preguntado por la situación del sector porcino en Galicia marcada por el trasfondo de la crisis de la peste porcina y si se habilitarán ayudas específicas.

El presidente ha respondido que se trata de un sector muy importante para la comunidad y, aunque ha afirmado desconocer el dato de si hay alguna demanda concreta y del nivel de riesgo específico que la sustenta, ha recalcado que la Xunta siempre aboga por prestar "ayuda" a los sectores del ámbito agrario que así lo requieren.