Rueda destaca el potencial vitivinícola gallego como "uno de los mejores representantes de la Galicia Calidade"

PONTEVEDRA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este martes el potencial del sector vitivinícola gallego y lo ha reivindicado como "uno de los mejores representantes de la marca 'Galicia Calidade'".

Así lo ha trasladado durante su participación en el acto de conmemoración del 40 aniversario de las bodegas Martín Códax, en el que, además, fue nombrado amigo de honor de la cooperativa y en el que estuvo acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez.

Durante su intervención, el titular del Ejecutivo autonómico ha destacado la trayectoria de estas bodegas, que durante estas cuatro décadas "apostaron por la profesionalización, la diversificación y por crecer dentro y fuera de la denominación de origen Rías Baixas".

Además, puso en valor la "apuesta transversal" que está haciendo la Xunta para impulsar el sector del vino.

Así, entre otras medidas, en 2026 los presupuestos reservan 12 millones de euros a líneas de ayudas destinadas a financiar la reestructuración y reconversión de viñedo, la promoción internacional, o la elaboración y comercialización.

Además de estas ayudas, los productos también se promocionan a través del 'Plan Saborea Calidade Diferenciada', dotado con 10 millones; y se fomenta el turismo enogastronómico gracias al 'Plan de Sustentabilidade Turística', que cuenta con 34,5 millones, cofinanciados por la Unión Europea a través de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation.