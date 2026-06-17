Rueda imputa "populismo incendiario" a Pontón, que le acusa de "no cumplir" lo prometido en limpieza de franjas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de control. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los fuegos forestales que han reaparecido en una Galicia que vive jornadas de gran calor han enfrentado al presidente gallego, Alfonso Rueda, y a la líder del BNG, Ana Pontón, quien le acusa de "no cumplir" la promesa de "limpiar las franjas secundarias de los municipios de menos de 10.000 habitantes". El jefe del Ejecutivo ha defendido la labor de la Xunta y ha contraatacado imputándole "populismo incendiario", además de exigirle "responsabilidad" y que "no estorbe".

En concreto, en la sesión de control del Parlamento autonómico, Rueda ha defendido el papel jugado por la Xunta en el marco de un convenio con Seaga al que se han adscrito 299 ayuntamientos gallegos y que garantiza, precisa la Administración autonómica, la ayuda del Gobierno gallego a los municipios con menos medios.

En septiembre de 2025, tras la grave ola de incendios que afectó a Galicia el pasado verano, la mayor de su historia, el presidente compareció en el Parlamento donde anunció que la Xunta asumiría "de forma subsidiaria" la limpieza de las franjas secundarias --zonas estratégicas próximas a las viviendas-- de los municipios de menos de 10.000 habitantes, que son más del 80%. De hacerlo, pasaría factura.

Pontón ha aprovechado el debate de este miércoles para incidir en que el informe presentado por el Gobierno el pasado lunes reconoce que "de las 276 parroquias priorizadas solo se realiza limpieza de las franjas de protección en 70". "Es decir, tiene el 75% del trabajo sin hacer", ha advertido la nacionalista, antes de espetar al presidente: "Su palabra no vale nada".

Rueda ha cuestionado esa interpretación y ha replicado que hay ayuntamientos que actuaron por sí mismos y ha llevado al detalle de un convenio que, ha esgrimido, no implica que una vez que esté firmado suponga que todos los actores implicados, a excepción del Ejecutivo autonómico, tengan que "desentenderse" de las labores de prevención anti incendios.

La Xunta, también a través de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reiterado ya en días pasados que la normativa sitúa a los propietarios como responsables de la limpieza en primer término, y a los ayuntamientos como encargados de hacerlo en su defecto. El convenio con Seaga da pie a que la Xunta "ayude" a los municipios sin medios, pero se debe trasladar dónde efectuar las acciones correspondientes.

"Vaya mensaje que están lanzando ustedes: firma el convenio y olvídate. Después, si hay algún problema, la culpa es de la Xunta que no limpia", ha lamentado el presidente, quien ha sugerido que Pontón podría desear que hubiese "una mala temporada" de incendios en Galicia para poder utilizarlo políticamente contra el gobierno.

"EUCALIPTOS HASTA EN LA SOPA"

Antes, Pontón ha arrancado su intervención con un mensaje de "solidaridad" para los brigadistas y los vecinos de Padrón (A Coruña) y Boborás (Ourense), que ha sufrido dos grandes incendios en los últimos días, mientras, ha remarcado, la conselleira do Medio Rural "estaba de romería". Y le ha echo una pregunta directa al presidente: "¿Está Galicia preparada para evitar un infierno como el vivido el año pasado?".

"Me gustaría pensar que sí", ha continuado la dirigente nacionalista, pero ha puesto en cuestión que vaya a suceder debido, ha vinculado, a las políticas de medio rural aplicadas por el PP en Galicia en los últimos 17 años. Así, ha denunciado el "abandono" de un rural "lleno de eucaliptos, con eucaliptos hasta en la sopa", y ha lamentado que Rueda "no aprendiese nada ni de la ola de incendios de 2017, ni de la de 2021, ni la de 2025, la mayor de la historia".

"Los fuegos se apagan en invierno, pero usted en este momento tiene contratos de limpieza y de desbroce por valor de 16 millones sin ejecutar y estamos a tres días de que empiece el verano", ha ejemplificado, lamentando que siga "sin tomarse en serio la prevención" y que "incumpla" la promesa hecha en el Parlamento sobre la limpieza de franjas de protección de los municipios más pequeños.

La líder del Bloque ha advertido a Rueda que Galicia no necesita "su propaganda forestal" sino enfrentar un problema "estructural" ligado a los incendios y que hay que tomar "medidas" para evitarlo. "Mientras usted acumula incendios, este país acumula incendios y personas desalojadas de sus casas. Eso es lo que no queremos", ha sentenciado.

Por ello, tras afearle también otros "incumplimientos" como el impulso de una nueva ley de incendios, ha dejado sobre la mesa alguna receta del BNG, empezando por la propuesta de un fondo plurianual de prevención para los municipios y ayudas directas a las explotaciones agroganaderas en zonas de alto riesgo de incendios.

También ha defendido una moratoria indefinida del eucalipto y un monte multireproductivo frente a la "eucaliptización y abandono del rural" que achaca al PP.

DE LOS MEJORES SISTEMAS DE EXTINCIÓN "DEL MUNDO"

Tras reivindicar su presencia y la de la conselleira a pie de incendio durante la ola del pasado verano y sugerir que Pontón estaba de vacaciones porque "no dio señales de vida en los primeros días" --la nacionalista le replicó después con sus "rutas en moto", a lo que Rueda contestó indignado que está "alejada de la realidad"--, Rueda le ha pedido "respeto" al trabajo de los demás y al servicio de extinción.

"Solidaridad, por supuesto con los vecinos y las brigadas que estuvieron trabajando este fin de semana en Boborás y Padrón, y con las que tendrán que trabajar en otros sitios este verano. Pero también un llamamiento a la responsabilidad. La prevención es un trabajo de todo el mundo", ha esgrimido.

Rueda ha confesado tener la "duda personal" de si Pontón desea una mala temporada de incendios por su beneficio político y poder "salir diciendo en redes" que "ya decía" la dirigente nacionalista que "todo se hacía mal". En todo caso, ha afirmado que prefiere decantarse por "pensar en la bondad humana" y de lanzarle una petición a la líder del Bloque: "que no empiece a insinuar que los montes no están limpios porque la Xunta no quiere limpiarlos".

"Duplicamos el gasto en prevención y mejoramos el Pladiga", ha reivindicado, antes de sacar pecho con que la comunidad dispone del "mejor" servicio de extinción de Europa y "uno de los mejores del mundo". "Sino el mejor", ha apostillado, antes de advertir que no solo no hay "ni un solo recorte", sino que se ha dotado la lucha contra incendios de "más recursos que nunca".

Mientras Pontón se remontaba al bipartito para advertir a Rueda de que "los únicos" que pretendían usar políticamente los incendios eran los populares cuando en la etapa del bipartito "ordenaron a sus alcaldes retrasar la constitución de las brigadas", Rueda le ha afeado "populismo incendiario" y le ha recordado que en la ola de incendios del año pasado (focalizada con especial intensidad en Ourense) "no ardió" eucalipto.

"Le voy a pedir que no empiece con sus rollos y sus dogmas ideológicos", ha recalcado Rueda, quien también ha criticado que el Gobierno estatal, con Pedro Sánchez al frente, "no cumpliese" las promesas realizadas durante la ola de incendios, ni respondiese, considera, de forma adecuada, a las demandas formalizadas entonces por la Xunta.

"ESTO ES UNA TAREA DE TODOS"

Rueda ha querido concluir con una apelación: "esto es una tarea de todos, incluyendo a la oposición". Así ha garantizado que su gobierno seguirá "desbrozando" porque es una tarea "inacabada" y apostará por "concienciar y prevenir cada vez más". Pero ha recalcado que, contra los fuegos, "no hay varitas mágicas".

"Hay algo que siempre funciona, la unidad y el 'sentidiño'. No sean siempre los del no, los del populismo incendiario. Lo que le pido es que, al menos, nos deje trabajar y no estorbe", ha zanjado.