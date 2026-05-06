Rueda reclama en Bruselas una política agraria común "fuerte, con enfoque regional y menos burocracia"

Rueda, en Bruselas. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido en Bruselas una política agraria común (PAC) "fuerte, con enfoque regional y menos burocracia", al tiempo que ha reivindicado situar el rural "en el centro" del nuevo marco financiero europeo, y adaptar las políticas a la diversidad poblacional.

Así lo ha trasladado el mandatario gallego, quien se despide como 'jefe' de la delegación española del Comité de las Regiones (CdR), en el pleno de este órgano europeo, donde participó en el debate del dictamen 'El futuro del desarrollo rural después de 2028'.

El titular del Gobierno gallego ha insistido en que el diseño de las futuras estrategias y la financiación "no deben basarse exclusivamente en la densidad de población", sino que deben incluir criterios como "la dispersión y el envejecimiento" para "asegurar el futuro del medio rural".

En este escenario, ha reivindicado que el futuro del medio rural está vinculado necesariamente a "una PAC fuerte, diferenciada, con un enfoque regional y menos burocracia".

Tras poner en valor iniciativas autonómicas como la movilización de tierras y ayudas al relevo generacional, ha concluido que "solo un compromiso firme con financiación garantizada permitirá fijar población y convertir el rural en un sector de oportunidades".

BALANCE DE 15 MESES AL FRENTE DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA

Además, Rueda ha reivindicado que el liderazgo gallego al frente de la delegación española en el CdR en los últimos meses "permitió que las comunidades autónomas y municipios no fueran meros espectadores, sino proactivos", situando los intereses territoriales en el corazón de la agenda de Bruselas.

Lo ha destacado tras mantener un encuentro con la delegación, que contó con la presencia de la presidenta del CdR, Kata Tütto, y del director xeral de Exteriores, Jesús Gamallo. En él, hizo balance de los 15 meses de la Presidencia gallega, después de asumir el liderazgo en febrero de 2025 y encarar el último mes de mandato, ya que en junio pasará el testigo a Aragón tras el acuerdo alcanzado dentro de esta delegación para el actual mandato 2025-2030.

En este sentido, ha destacado como principal prioridad del mandato gallego el diseño de la 'Declaración Galicia', un documento de consenso de la delegación adoptado en Santiago de Compostela que fija la postura común de las comunidades autónomas y entidades locales ante el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP).

Así, ha defendido que este posicionamiento logró que las regiones se sitúen en el centro e incluso se anticipen al debate presupuestario, reclamando fondos adaptados a los nuevos retos demográficos y a la autonomía estratégica y una política de cohesión fuerte. Una postura a la que también se unió el Gobierno de España.

Durante estos 15 meses, Galicia también apoyó diferentes dictámenes relacionados con la competitividad agrícola, la resiliencia hídrica, el turismo y la política de vivienda, entre otros.

OTROS HITOS

Rueda también ha puesto en valor la visibilidad alcanzada de la delegación española dentro del Comité con hitos como la declaración conjunta con Portugal el pasado diciembre, con motivo de la firma del Tratado de Adhesión.

Asimismo, ha aludido a la exposición fotográfica en el edificio del CdR sobre el 40 aniversario de su entrada en vigor, una herramienta que sirvió para ilustrar como los fondos europeos transformaron Galicia y el resto de territorios.