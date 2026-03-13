Rueda reivindica una nueva PAC que mantenga el apoyo al desarrollo rural

Rueda, durante el acto. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado que los fondos Leader movilizaron en los últimos 35 años --desde su puesta en marcha-- un total de "1.000 millones de euros en la comunidad", un apoyo "muy importante" al desarrollo rural de Galicia que, ha defendido, se debe mantener en la nueva Política Agraria Común (PAC).

Así lo ha señalado durante su participación en un acto de conmemoración de estos fondos europeos, en el que estuvo acompañado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez. Allí, ha destacado que la financiación movilizada por el programa en estas algo más de tres décadas permitió apoyar "8.000 proyectos, consolidar 7.300 empleos y crear otros 5.300".

El pasado mes de febrero se publicó la nueva convocatoria del Leader para los próximos tres años --hasta 2028--, dotada con un total de 28,7 millones de euros, "la mayor convocatoria que hubo nunca de fondos para estas ayudas", ha apuntado.

Rueda ha concretado que la importancia de estas cifras radica en que se traducen en un impacto real en el territorio, ya que permiten la puesta en marcha de proyectos turísticos, la ampliación de instalaciones de empresas, la diversificación de la actividad económica en el medio rural, la rehabilitación de edificios emblemáticos o la atención social.

En definitiva, ha apostado por "darle vida al rural" y que "los 313 ayuntamientos tengan un equilibrio para poder seguir viviendo cada uno donde quiera".

En este sentido, ha elogiado el trabajo de los 24 Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) que hay en Galicia y su papel en la gestión de este programa europeo. Los GDR son asociaciones público-privadas sin ánimo de lucro que están constituidas por entidades de ámbito económico, social, cultural, vecinal o profesional de la zona que se implican en el reparto de ayudas, en la evaluación de proyectos o en el asesoramiento de promotores. Así, consideró que este modelo, basado en la proximidad, es un acierto a la hora de poner en marcha iniciativas exitosas.

"Es el momento de volver a levantar la bandera de lo que supone disponer de estas cantidades y de que los GDR sigan sobre el terreno". Así lo ha manifestado el presidente de la Xunta, valorando que el programa Leader ha sido fundamental para el desarrollo del rural gallego, por lo que ha reclamado la necesidad de que se siga preservando en el nuevo marco financiero europeo.

GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LOS FONDOS

En este contexto, ha reiterado las demandas de Galicia de que la nueva PAC tenga una dotación suficiente, con fondos blindados y diferenciados para el desarrollo rural (entre los que se incluye este programa). "Hay que mantener los fondos, siguen siendo necesarios", ha insistido. Asimismo, volvió a reclamar "la gestión descentralizada en este tipo de fondos europeos, así como reducir la burocracia".

Ha recordado que la semana pasada trasladó estas demandas personalmente al comisario europeo de Agricultura y Alimentación en una reunión en Bruselas; además de que ya se hicieron llegar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objetivo de que defienda los intereses de Galicia.