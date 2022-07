Rueda señala que la investigación revela "muchas señales" de intencionalidad en el fuego de Ribadavia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que se abrió una investigación sobre el incendio de Ribadavia (Ourense), que supera las 20 hectáreas, y ha indicado que hay "muchisimas señales e indicios" de que ha sido intencionado.

En su comparecencia posterior al Consello, Rueda no ha obviado las "altisimas temperaturas" que se están registrando en Galicia y que "no se recuerdan", si bien ha agradecido que no se den otras condiciones que favorecen los fuegos como son el viento, el "gran aliado" de los fuegos forestales.

Así, según la información traslada por Medio Rural al presidente, el dron que participa en las investigaciones ha hecho captaciones del fuego y "hay indicios" de que ha sido intencionado, por cuestiones como los focos o porque es una zona de "difícil acceso".

Así, ha manifestado que espera que puedan tener "algún resultado" de la investigación que se está llevando a cabo.

El presidente autonómico también ha hecho un llamamiento a la prudencia de la población y a responsabilidad, debido a las condiciones climatológicas de sequía prolongada y el escenario de altas temperaturas, que al menos permanecerá unos días más.