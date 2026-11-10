'Ok' ambiental de la Xunta a la ampliación de una explotación láctea en Mazaricos (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha dado el visto bueno ambiental a la ampliación de una explotación de leche en Mazaricos (A Coruña), según recoge el informe de impacto al que da publicidad el Diario Oficial de Galicia (DOG) en un anuncio de la Consellería de Medio Ambiente.

El proyecto está ubicado en el lugar de Santa Mariña, en la parroquia de As Maroñas, en Mazaricos (A Coruña), y consiste en la ampliación de una explotación de ganado vacuno lechero, hasta alcanzar una capacidad de 418 plazas, con la ampliación de una corte, la cobertura de una parte de una de las fosas de purín existentes, la reforma de una esterquera para transformarla en corte, la construcción de una fosa de purín y la construcción de una esterquera cubierta y dos almacenes para la maquinaria.

En la actualidad, la granja cuenta con cuatro cortes para albergar a las vacas y las novillas, locales para becerros, fosas de purín y silos de almacenamiento, además de otras instalaciones auxiliares entre las que figuran la sala de ordeño, la lechería, el lazareto y diferentes almacenes.