Publicada la relación de aspirantes para las pruebas físicas y visuales para personal contra incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) incluye este lunes la resolución de la Consellería de Medio Rural por la que se publica la relación de aspirantes que deberán realizar las pruebas físicas y visuales de los integrantes de las listas de determinadas categorías del servicio de prevención y defensa contra incendios forestales.

En total, están convocadas 5.795 personas. La relación puede consultarse en la dirección electrónica https://ovmediorural.xunta.gal/gl/areas-tematicas/prevencion-incendios.

La prueba física consiste en caminar 3.200 metros sobre terreno plano con un peso de 11 kilos a la espalda en un tiempo máximo de 30 minutos. El resultado será de apto o no apto.

Los aspirantes deberán presentar en el plazo de cinco días hábiles contados desde este martes un certificado médico oficial que acredite que no padecen enfermedad o discapacidad que impida la correcta realización de una prueba de esfuerzo físico.

Las pruebas visuales, en la EGAP los días 9, 10 y 11 de febrero, consisten en la evaluación de la agudeza visual alejada en ambos ojos y de la visión cromática, mediante dispositivo tipo 'Visiotest' o equivalente. El resultado será igualmente de apto o no apto.