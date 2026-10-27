Sale a información pública un proyecto de granja de huevos camperos con casi 80.000 gallinas en Pantón (Lugo)

LUGO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Medio Ambiente abre a información información pública el proyecto para la instalación de una granja de huevos camperos en el municipio de Pantón (Lugo), que contará con casi 80.000 gallinas.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) informa de que se abre un plazo de un mes para presentar alegaciones a esta explotación avícola.

Esta granja, que se situará en San Martiño de Tribás, supondrá la construcción de dos naves avícolas de puesta: una para gallinas camperas y otra para gallinas de puesta de huevo tipo II. También habrá un centro de clasificado.

Los vertidos que se generarán en la instalación se corresponden con aguas sanitarias generadas en el aseo existente, que se dirigirán a la fosa séptica con prefiltro biológico y pozo filtrante.