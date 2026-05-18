Santiago acogerá un foro que busca una "alianza" por un rural "más resiliente" frente a los incendios

El director de la Fundación Juana de Vega, Jose Manuel Andrade; el vicerrector de Innovación e Transferencia do Coñecemento de la USC, Marcelo Maneiro; e Inés Santé, del Laboratorio do Territorio de la USC, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, acogerá el próximo 28 de mayo un foro que buscar sentar las bases para una "alianza" en Galicia con la que conseguir un rural "más resiliente" frente a los incendios forestales.

El Foro Territorio Rural Resiliente es una iniciativa impulsada desde la sociedad civil por la Fundación Juana de Vega y el Laboratorio do Territorio de la Universidade de Santiago (LaboraTe) en colaboración con la Fundación RIA, la Fundación Roberto Rivas y el Colexio de Xornalistas de Galicia.

El vicerrector de Innovación e Transferencia do Coñecemento de la USC, Marcelo Maneiro; el director de la Fundación Juana de Vega, Jose Manuel Andrade; e Inés Santé, del Laboratorio do Territorio de la USC han sido los encargados de presentar en rueda de prensa esta cita que será "etapa final" de un proceso colectivo previo en el que 120 expertos han participado durante los últimos tres meses en seis mesas de trabajo.

Al respecto, el director de la Fundación Juana de Vega, Jose Manuel Andrade, ha dejado claro que "no es una jornada de un día", sino un proceso de meses en el que han estado implicados expertos de administraciones, universidades, organizaciones agrarias, comunidades de montes y empresas, entre otros. Y la intención es crear una "hoja de ruta de cómo continuar", pues esta iniciativa "no termina el día 28", sino que persigue "dar continuidad en el tiempo".

La intención es contribuir a un rural más activo en lucha contra el abandono. Un territorio resiliente ante el fuego que afronte retos económicos, demográficos, climáticos y ambientales a través de una mejor ordenación y gestión territorial.

Por su parte, Inés Santé ha relatado que las mesas de trabajo previas han estado estructuradas en torno a temas como ordenación de usos agroforestales, movilización de tierras o cooperación público-privada. Apunta a la necesidad de implementar medidas para atajar la problemática de que el 20% de la tierra agraria gallega está en situación de abandono o infrautilización. De hecho, cita un reciente estudio en el que se apunta a que poner a producir esta superficie supondría un aumento en 1.000 millones de impacto.

Asimismo, el vicerrector de Innovación de la USC, Marcelo Maneiro, ha destacado que el nuevo gobierno de la universidad compostelana es "consciente de la importante" de la transferencia de conocimiento para una adecuada gestión del territorio. Aquí reconoce la labor del Laboratorio do Territorio como una referencia a nivel internacional.

PROBLEMA DE RELEVO GENERACIONAL

El director de la Fundación Juana de Vega ha hecho hincapié acerca de que el rural de Galicia abarca el 80% del territorio pero en él solo vive el 25% de la población. Una situación que deriva en el abandono de actividades agrícolas y ganaderas con el consecuente aumento de biomasa, que en un contexto de cambio climático da lugar a una comunidad "más vulnerable" frente a los grandes incendios forestales.

Y es que alerta del problema de relevo generacional que se vive en sectores como el lácteo --gestiona un tercio de la superficie agraria-- o el cárnico --con casi el 50% de los productores en edad de una próxima jubilación--, lo que puede ahondar el abandono.

Andrade advierte de que cada año se pierde superficie agraria útil en Galicia, pero señala la necesidad de su incremento para poder crear discontinuidades y paisajes en mosaico agroforestales con los que combatir el fuego.

En esta jornada del 28 de mayo, que ya cuenta con 220 inscritos, se abordarán cuáles son las medidas prioritarias a poner en marcha y se conocerán "casos inspiradores" como los "rebaños de fuego" puestos en marcha en Cataluña para prevenir los incendios mediante el pastoreo.