El sector alimentario tiene un peso de más del 6% del PIB gallego y genera 100.000 empleos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector alimentario tiene un peso del 6,4% del Producto Interior Bruto (PIB) gallego y genera unos 100.000 empleos.

Así lo ha destacado la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la clausura de los XII Premios Galicia Alimentación, organizados por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), que han tenido lugar en Santiago este jueves.

El sector supera los 4.000 millones de euros en exportaciones. Además, hay 36 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas existentes en Galicia, que la convierten en una de las comunidades autónomas con más distintivos de este tipo.

Así, la conselleira defiende estos sellos como "la mejor carta de presentación" de Galicia Calidade.

También se ha referido al "gran reto del sector", que pasa por transformar en la comunidad la mayor parte de la materia prima que se produce en Galicia.

La conselleira ha recordado que esta misma semana el Consello da Xunta tomó razón de una estrategia de prevención de pérdidas y lucha contra el desperdicio alimentario en Galicia.