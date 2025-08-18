El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este martes, al menos hasta el mediodía

Imagen de personas en la estación de Vigo esperando por información sobre sus trenes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

MADRID / OURENSE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido mañana martes, 19 de agosto, al menos hasta el mediodía, acumulando ya seis días consecutivos sin servicio.

"La situación de los incendios en Ourense impide que este martes 19/08 se recupere el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, al menos, hasta el mediodía", ha informado Adif a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

En este sentido, la empresa pública ha remarcado que, "a lo largo de la mañana", informará sobre "la posibilidad" de recuperar el servicio durante la tarde. El pasado sábado la circulación quedó suspendida "definitivamente" por "la mala evolución" de los incendios.