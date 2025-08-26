Que siga la UME, infantería y maquinaria pesada militar: los medios que solicita la Xunta al Gobierno de Sánchez

Un vecino ve el avance del fuego en A Pobra do Brollón. - Carlos Castro - Europa Press

La Xunta asegura que tiene la confirmación verbal de la ministra Robles de que contará con los medios necesarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha remitido una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en

la que concreta los medios que el Ejecutivo autonómico considera que aún son necesarios para hacer frente a las consecuencias de la ola de incendios: que siga la UME, infatería y maquinaria pesada militar.

Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por Europa Press han asegurado que tienen la confirmación verbal de Robles de que contarán con los medios necesarios. De hecho, la propia ministra ya afirmó el pasado sábado, en una visita a Galicia, que UME y Ejército de Tierra seguirían desplegados en la comunidad el tiempo que fuese preciso.

En el escrito de Calvo, al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha de este lunes, el conselleiro explica que efectivos de la Xunta y personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recorren las zonas más dañadas "con el fin de evaluar riesgos de erosión y escorrentías".

También destaca la colaboración del Ejército, al tiempo que incide en "la importancia de mantener su despliegue en Galicia", y añade que el apoyo de unidades de la UME es decisivo "ante las reproducciones" que se dan "mientras no cambien las condiciones meteorológicas".

En este contexto, pide a Robles que también se mantegan en el territorio Unidades de Infantería (Brilat y Bripac) y medios pesados militares. Estos, según el representante autonómico, permiten el repaso de perímetros, refuerzos de líneas de control y reparación de pistas y cortes de bulldozers dañados durante las labores de extinción.

LA XUNTA BUSCA MEDIOS ADICIONALES

El conselleiro ha subrayado que Galicia también necesita disponer de maquinaria especializada para minimizar riesgos de escorrentías y arrastres.

Concretamente, se solicitan al Gobierno central, "como mínimo", 30 palas mixtas "y otras tantas motoniveladoras con su personal".

Calvo ha añadido que desde la Xunta también se están buscando medios adicionales para acometer las tareas pendientes.