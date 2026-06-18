El simulador de propagación de incendios, una herramienta "útil" para "proteger, anticiparse y responder"

Presentación del simulador de propagación de incendios de la Xunta - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha puesto el simulador de propagación de incendios de Galicia como ejemplo de la transformación de información científica en acción pública "útil" para "proteger, anticiparse y responder" ante los fuegos.

En un acto para presentar públicamente la herramienta, que ya dio a conocer el pasado lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha subrayado el trabajo de Meteogalicia en el diseño de este programa.

A través de la integración de información meteorológica, datos del territorio y variables relacionadas con el comportamiento del fuego, esta herramienta ofrece simulaciones avanzadas sobre la posible evolución de un incendio forestal.

Busca ofrecer una mayor capacidad de anticipación ya que en 30 minutos es capaz de obtener una simulación y prever la evolución del incendio durante las siguientes 12 horas, y en una hora la previsión para 24 horas.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ha incidido en la importancia para facilitar la anticipación y la coordinación de los efectivos que participan en la lucha contra los fuegos.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que el futuro de la defensa contra los incendios pasa por combinar experiencia, profesionalidad e innovación.

Además, ha recordado que está ya disponible la aplicación móvil ALume, que permite a la ciudadanía alertar de los incendios de una forma sencilla.