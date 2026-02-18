El Sindicato Labrego avisa de los "efectos negativos" de un posible acuerdo de libre comercio con Australia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego ha avisado de los "efectos negativos" que podría acarrar para el sector agrícola la firma de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Australia.

En un comunicado, la organización ha censurado que al mismo tiempo que la Comisión Europea, junto con los Estados a favor y los dos principales partidos en el Parlamento Europeo (PPE y socialdemócratas) quiere imponer la entrada en vigor del tratado con el Mercosur de una forma "antidemocrática y sin esperar la resolución de la justicia europea sobre la validez del mismo", la institución europea "sigue avanzado en su política de promover el libre mercado y la mínima intervención estatal con la firma del nuevo tratado de libre comercio con Australia".

Un tratado que, según alerta el Sindicato Labrego Galego-Comisións (SLG-CCLL), una vez más pretende utilizar por parte de la UE al sector primario como piedra de cambio con la consiguiente pérdida de soberanía alimentaria dentro de la UE que esto supondría.

"Australia es uno de los grandes productores a nivel mundial de ovino y bovino y, por lo tanto, tiene mucho interés en eliminar sus aranceles para que estos productos entren en la UE y la UE una vez más está dispuesta a ceder", ha denunciado el secretario de Acción Sindical, el apicultor Brais Álvarez.

El SLG asegura que el UE-Australia es un tratado que lleva años negociándose. Con todo, sostiene que hasta ahora, estaba parado porque generaba muchas dudas a Europa por los efectos que podría suponer en el sector primario.

"El actual ejecutivo de Ursula von der Leyen tiene claro que sectores económicos quieren potenciar a nivel interno de la UE y cuales quieren que sean autónomos dentro de la misma, y tiene claro que la agricultura y la ganadería no es uno de ellos y no está por garantizar una seguridad de suministro y autosuficiencia de alimentos a la ciudadanía, por eso se permite el lijo de negociar con la alimentación", argumenta Álvarez.

El SLG ha asegurado tener constancia de intentos de la Unión Europea por acelerar la firma de este tratado con Australia y ha sostenido, además, que se está negociando la entrada en Europa sin aranceles de carne de bovino y ovino.

"Se han intentado vender las bondades del Mercosur en los últimos días, con mentiras y medias verdades, cuando el Mercosur realmente es una gota en el océano, un ejemplo más de una política económica europea que lleva primando muchos años determinados sectores mientras condena al cierre las granjas gallegas y compromete el acceso a los alimentos de la población europea", ha argumentado para señalar que "así lo demuestra" este nuevo intento de la firma del tratado con Australia.

Además, sobre las cláusulas de protección, la organización ha recordado que en anteriores tratados estas nunca fueron aplicadas.

Así las cosas, el sindicato ha asegurado que tratará de averiguar en los próximos días lo qué piensan tanto la Xunta como el Gobierno sobre el futuro tratado UE-Australia y de que toda la sociedad "esté al tanto".