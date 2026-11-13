El Sindicato Labrego denuncia que la uva se paga en Rías Baixas a precios de 2011, por debajo de costes

Archivo - Varios racimos de uva durante una de las primeras vendimias en las Rías Baixas, a 21 de agosto de 2026, en Galicia (España). Esta parcela ha sido seleccionada por una bodega para la vendimia de uva DO Albariño y elaboración de vinos especiales, - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) denuncia que la uva de Rías Baixas se paga en esta campaña por debajo de costes de producción, a "precios equivalentes, o incluso inferiores, a los que fijaba el contrato homologado en vigor entre 2009 y 2011", un acuerdo que nació en la Mesa do Viño con la mediación de la Administración.

Así, avisa que el sector lleva más de una década sin percibir un aumento de precios pese al incremento de costes. Apunta que en la campaña de 2011 la variedad albariño y caíño blanco cotizaba a 1,23 euro por kilo con 12 grados, a 1,39 euro/kg con 12,5 grados y a 1,50 euro/kg con 13 grados (sin IVA). "Son las cifras que ahora se están pagando, o menos, en muchas entregas de O Condado y de O Rosal", sostiene.

De hecho, el Sindicato Labrego documenta ventas que se han realizado incluso a entre 0,60 y 0,80 euros por kilo.

"Además, el contrato de 2011 incluía una revisión anual segundo el IPC que nunca podía rebajar el precio, un mecanismo que hoy no se está aplicando", expone.

Estima actualmente el coste de producción en 1,5 euro por kilo, por encima de precios de venta actuales. Además, lamenta que se mantienen problemas que ya existían en 2011, tales como amenazas de uvas sin recoger.