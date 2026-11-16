El SLG atribuye a la presión vecinal que el PP pida suspender por dos años los permisos a plantas de biogás

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego atribuye a la presión vecinal que el PP pida a la Xunta suspender por dos años la autorización de plantas de biogás hasta que haya un plan específico, medida que, con todo, ve "insuficiente y electoralista".

"Exigimos compromisos reales y la prohibición de nuevos expedientes", advierte en un comunicado de prensa la organización, para la que la excepción para plantas vinculadas a granjas ganaderas, sin límite de capacidad, "puede convertir la moratoria en papel mojado".

Así, celebra el "éxito" de las movilizaciones contra estas plantas e interpreta que fueron las que "motivaron el anuncio de una supuesta moratoria por parte de la Xunta".

"Este reconocimiento implícito de la problemática que generan estas instalaciones es una victoria de los vecinos, que llevan meses alertando de los graves impactos que estos proyectos tendrían en sus ayuntamientos", afirma.

La enmienda presentada por el PPdeG establece una "suspensión de tramitación", no una "prohibición de presentación", avisa el SLG, en un escenario que "permite a la industria energética seguir presentando expedientes ante la administración". "Cuando expire la moratoria de dos años, estas solicitudes acumuladas se activarán masivamente", alerta.

Por último, incide en que estas plantas "no solo consumen purines, sino que blanquean otros residuos peligrosos como lodos de depuradora y restos de matadero". Además, añade, "generan olores, impactos en la salud pública, problemas de circulación de camiones con residuos y un deterioro de la vida cotidiana de los vecinos donde se instalan".

A su juicio, "la verdadera solución para la gestión de purines en Galicia es aumentar la superficie agraria útil y apoyar el relevo generacional en las granjas familiares".