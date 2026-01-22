El SLG celebra la decisión de la Eurocámara sobre Mercosur y se reunirá con el comisario de Agricultura

Archivo - Apicultores durante una protesta de agricultores y ganaderos frente al Ministerio de Agricultura, a 16 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Los agricultores y ganaderos, convocados por Asaja y COAG, salen hoy a protestar para mostrar su mal - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) celebra la decisión de la Eurocámara de paralizar el acuerdo de la UE con Mercosur y proceder a su envío a la justicia europea, lo que considera "una victoria parcial". Ahora, espera que la Comisión Europea detenga la parte comercial del acuerdo o advierte de que continuarán las movilizaciones.

El secretario de Acción Sindical del SLG, Brais Álvarez López, participará en una delegación de la Coordinadora Europea Via Campesina (ECVC) que se reunirá este viernes, 23 de enero (13,00 horas), en Bruselas con el comisario de Agricultura y Alimentación de la Comisión Europea, Christophe Hansen.

En un comunicado, el SLG reclama que se pare "por completo" este "antidemocrático" tratado de libre comercio firmado en Paraguay el pasado 17 de enero.

Al respecto considera que las movilizaciones de ganaderos y agricultores han sido clave para frenar este acuerdo, sobre el que alerta que va a "asfixiar" a las granjas gallegas, unido a los recortes anunciados de la futura Política Agrícola Común (PAC).