El SLG considera la nueva PAC "peor que la inicial" y advierte de que "renacionaliza las ayudas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) ha valorado de una manera "muy crítica" el acuerdo parcial alcanzado en el consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea sobra la propuesta de la PAC para el período posterior a 2027, y ha alertad de que "renacionaliza las ayudas".

En un comunicado, el SLG ha señalado que "desconoce" el texto final del acuerdo y la posición del Ministerio y de la Consellería sobre el texto debatido. "Lo que sí que sabemos es que no se negociaron cuestiones básicas como las financieras, la degresividad de las ayudas, el límite máximo de ayuda o la definición de agricultura activa, es decir, quien puede cobrar la PAC", ha indicado el SLG.

Asimismo, el SLG ha lamentado que la propuesta "renacionaliza" las ayudas y "deja en las manos" de los estados miembros la decisión de apoyar o no determinados sectores.

De esta forma, piden una PAC para "los labregos", con un presupuesto mínimo que garantice su viabilidad y compense el labor de conservación de las zonas rurales y de los servicios ecosistémicos y que tenga en cuenta las peculiaridades de cada territorio.

El SLG también ha calificado de "totalmente insuficiente" la línea de ayudas complementaria a la del Ministerio anunciada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para hacer frente a los efectos del conflicto de Oriente próximo en las explotaciones agroganaderas.