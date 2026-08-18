El SLG denuncia la "inacción" de la Xunta ante la sequía que "ahoga a las granjas" y pide un plan integral

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha denunciado este martes la "absoluta inacción" de la Consellería do Medio Rural ante la squeía que "ahoga a las granjas" de la Comunidad, y ha vuelto a exigir que constituya un grupo de trabajo para hacer frente a las consecuencias del cambio climático en las explotaciones.

Según el SLG "cada vez es más inviable producir en Galicia", especialmente en algunos lugares y en los cultivos de verano, debido a la escasez de lluvia y a las altas temperaturas, lo que ha llevado a la reducción de los ingresos de muchas familias que viven de la agricultura y ganadería.

Así, han advertido de la "desastrosa" campaña de recogida de hierba para el vacuno, lo que ha llevado a que muchas granjas estén consumiendo forraje antes de tiempo. Igualmente, el cultivo de maíz sufre los efectos de la sequía y se prevé una cosecha insuficiente y de peor calidad. Todo ello repercutirá agravando aún más la crisis de precios, han avisado.

Las consecuencias de la sequía llegan también a otras actividades, como la apicultura, han señalado desde el SLG, que viene denunciando desde 2020 la "inacción" de la administración gallega. Al respecto, han criticado la falta de medidas "reales" de ayuda al sector y ha reclamado un pacto social con las organizaciones agrarias para diseñar líneas de ayuda estables y garantizar la viabilidad económica de las "cada vez menos granjas" que quedan en el territorio.

El sindicato pide un plan integral para que las explotaciones puedan adaptarse a la nueva realidad climática y cambiar la orientación de las ayudas actuales, buscando la preparación de las granjas para afrontar episodios de sequía.

También ha reclamado ayuda directa y una mesa permanente, y ha recordado que la alimentación y el papel social de los agricultores y ganadores "son uno de los bienes más valiosos que tiene un pueblo".

DAÑOS POR FAUNA SILVESTRE

Por otra parte, el Sindicato Labrego Galego ha censurado que las ayudas para la prevención de daños causados por fauna silvestre son insuficientes, y que algunas granjas ya han recibido la desestimación de sus solicitudes por agotamiento del crédito consignado.

Esta situación, ha indicado la organización, "se repite año tras año", lo que demuestra que los fondos no llegan para cubrir la demanda real de las explotaciones. Además, han recordado que estas ayudas preventivas son más eficaces y baratas que las destinada a cubrir las pérdidas ocasionadas por ataques de fauna silvestre.

CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO DE VILALBA (LUGO)

Finalmente, el SLG ha trasladado sus críticas por la "opacidad" del Ayuntamiento de Vilalba (Lugo) en la gestión del proyecto de agrupamiento de tierras de uso agrario, y ha advertido de que el consistorio elaboró el proyecto y anunció su intención de ampliar a tres meses el plazo de solicitudes, pero los representantes del sindicato, pese a ser "una de las organizaciones agrarias más representativas del país", no ha sido informado ni convocado a ninguna mesa de trabajo.

Así, han censurado que no hay tenido acceso al contenido del proyecto ni al presupuesto previsto, y que tampoco ha sido respondida su solicitud de información registrada el pasado 13 de agosto. Igualmente, ha desmentido que el Ayuntamiento, como ha asegurado, haya estado en contacto permanente con las centrales sindicales agrarias.