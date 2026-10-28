El SLG exige al Ministerio de Agricultura y a la Xunta que se opongan a la nueva propuesta de la PAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) ha participado este miércoles en la concentración en la plaza de Colón, en Madrid, donde ha exigido al Ministerio de Agricultura y a la Xunta que se opongan a la nueva propuesta de la Política Agraria Común (PAC) y ha reclamado un "plan de choque real" ante la crisis de los costes de producción.

"Para nosotros era necesario estar aquí y que se visibilice también la difícil situación que estamos viviendo todas las personas labregas de Galicia; si no, para las instituciones no existimos", ha señalado el secretario de acción sindical del SLG, Brais Álvarez.

Para el Sindicato el sector "vive momentos de gran incertidumbre", ante lo que han explicado que, desde el pasado febrero, el combustible, los fertilizantes y otros insumos necesarios en las granjas "aumentaron su precio en más del doble".

A ello, según ha indicado el SLG en un comunicado, se debe añadir que "siguen sin tener" una ley de la cadena alimentaria "que los protega, que estudie sus costes de producción, cuánto se lleva cada parte de la cadena y que garantice que no vende su producto a pérdidas".

El SLG también ha rechazado la propuesta debatida en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE sobre la nueva PAC y ha señalado que es "un ataque directo" contra las granjas. Por ello, piden al Ministerio que "se oponga frontalmente", en el marco de la UE, a la propuesta.

"Nos e habló de cuestiones fundamentales para el mantenimiento de nuestras granjas, como la degresividad de las ayudas, la regulación del mercado, unos precios justos en origen, un límite máximo de ayudas para un reparto justo y social o de un presupuesto suficiente, ya que siguen a proponer un recorte próximo al 30% de los fondos, teniendo en cuenta la inflación en los últimos años", ha apuntado el SLG.

Así las cosas, el SLG ha pedido una PAC "para los labregos", con unos presupuestos mínimos que garanticen su viabilidad y compense el trabajo de conservención de las zonas rurales y de los servicios ecosistémicos, y que tengan en cuenta las peculiaridades de cada territorio.

En otro orden de asuntos, el SLG ha expresado su solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo).