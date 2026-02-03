El SLG pide la intervención urgente de la Xunta ante "la amenaza de baja de precio" de industrias lácteas

Archivo - Explotación ganadera - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha solicitado la intervención urgente de la Xunta ante "las amenazas de bajas de precio de las industrias lácteas".

En un comunicado, demanda la reunión urgente del Observatorio del Sector Lácteo Gallego y también encuentros con diferentes industrias lácteas.

Al respecto, apuntan que en estos días están llegando a las granjas de leche ofertas de precio "ruinosos" para las próximas renovaciones de contratos.

En concreto, indica que están recibiendo ofertas de precios de leche pagados en origen con rebajas entre cuatro y nueve céntimos por litro, "que supondrían una ruina de miles de granjas". "Y esto en un contexto en el que el precio percibido por las granjas gallegas es el más bajo de todo el Estado".

Desde el SLG afirman que estas ofertas, teniendo en cuenta, además, la evolución de los costes de producción, "comprometen seriamente el futuro de las granjas de leche gallegos". Por ello, demandan la intervención "urgente" de la Consellería do Medio Rural.