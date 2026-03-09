Un total de 271 ayuntamientos gallegos solicitaron adherirse al convenio de gestión de la biomasa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 271 ayuntamientos gallegos solicitaron adherirse al convenio, firmado entre la Consellería do Medio Rural y Seaga, para la gestión de la biomasa en las franjas secundarias.

Así lo explicó este lunes el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, que presidió la comisión de seguimiento de este convenio.

Este encuentro se produjo tras las reuniones de la semana pasada entre representantes de la Xunta y alcaldes, para informarlos de las ventajas y novedades de esta adhesión.

Asimismo, en las reuniones les recordaron que el 31 de marzo, como muy tarde, deben remitir a la Xunta el plan de trabajo con las actuaciones solicitadas nos sus territorios.

El nuevo convenio incrementa el presupuesto hasta los 25 millones de euros anuales, en los que se incluye el fondo específico de Limpieza de Fajas dotado con 10 millones por anualidad.

Además, se refuerza el apoyo a ayuntamientos, especialmente a aquellos de menos de 10.000 habitantes, y la particulares. A mayores, promoverán la realización, de manera ágil, de las ejecuciones subsidiarias en zonas de riesgo de incendio en las que los titulares no cumplan con sus deberes.

También aumentará el número de parroquias priorizadas, que pasan de 157 a 276.