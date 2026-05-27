Un total de 41 proyectos empresariales se benefician de las ayudas para la diversificación económica del rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que un total de 41 proyectos empresariales se benefician de la convocatoria de 2026 de las ayudas para actividades no agrícolas, para favorecer la diversificación económica del rural y la fijación de población.

Así lo ha señalado este miércoles durante una visita a las instalaciones de SAT Seixas para poner en valor la resolución de esta convocatoria, cuya resolución será publicada en el Diario Oficial de Galicia el próximo 3 de junio.

La titular de Medio Rural detalló que cuenta con una aportación de casi 50.000 euros para la adquisición de maquinaria de mayor capacidad y rendimiento, integrándola en el proceso productivo del obrador de helado artesano 'Xeou!'.

Al mismo tiempo, señaló que a través de estas ayudas para actividades no agrícolas, las empresas beneficiarias están consolidando 474 puestos de trabajo y comprometiendo la creación de 39 nuevos.

La conselleira reafirmó la apuesta del Gobierno gallego por estas ayudas que, en la última década, beneficiaron a cerca de 550 empresas gallegas, con una ayuda total de más de 23 millones de euros.

Además, explicó que las ayudas están dirigidas a pequeñas empresas situadas en zonas rurales y a personas físicas que residan en estos entornos, y financian proyectos que contribuyen al desarrollo de actividades en ámbitos como la producción de bienes y materiales, la transformación y comercialización de productos agrarios o la prestación de servicios, entre otros.