Una tractorada corta de nuevo la A-52 a su paso por Xinzo

OURENSE, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos y agricultores de Ourense han vuelto a cortar la A-52, en ambos sentidos, a su paso por Xinzo de Limia para exigir de nuevo una reunión con un cargo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con el acuerdo de Mercosur.

Tal y como ha ratificado la Guardia Civil de la provincia, ambos sentidos de la autovía permanecen cortados, en el kilómetro 190.500 desde esta tarde de jueves. Asimismo, el portavoz de los tractoristas y ganadero de Maceda, Miguel Gómez, ha reiterado, consultado por Europa Press, que permanecerán en la vía hasta lograr una reunión "con algún alto cargo del Ministerio".

En concreto, después de más de un mes de protestas en la provincia, los manifestantes han abandonado esta mañana, alrededor de las 11,00 horas --tal y como ha manifestado Miguel Gómez-- el polígono industrial de San Cibrao das Viñas en el que permanecían concentrados desde el pasado viernes.

"Paramos a comer, escondimos los tractores en naves y nos pusimos de acuerdo para salir", ha explicado. Han movilizado finalmente más de 100 tractores de distintos municipios para llegar a la autovía alrededor de las 15,00 horas.

"Llevamos un mes y pico en la calle y siguen tomándonos el pelo", ha añadido. En esta línea, Gómez ha incidido en la reunión con representantes del Ministerio de Luis Planas y ha recalcado que, entre sus demandas principales, se mantienen el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, y "que se abra la vacunación urgentemente contra la dermatosis nodular", así como su negativa ante el acuerdo Europeo con Mercosur.

En concreto, se trata de la segunda vez que ganaderos y agricultores de Ourense bloquean la A-52, después de que a principios de enero trasladasen sus tractores a esta vía, alrededor del kilómetro 188.